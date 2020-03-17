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ВЦИОМ: россиян в начале марта чаще интересовали новости о коронавирусе в Китае

По данным опроса, 11% респондентов интересовались голосованием по внесению изменений в Конституцию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россияне в начале марта чаще всего интересовались новостями о коронавирусе в Китае, голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ и результатами встречи президента России и Турции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во вторник.

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Согласно материалам опроса, в начале марте 2020 года внимание россиян (20%) было приковано к новостям о новом коронавирусе, вспышка которого началась в Китае в ноябре 2019 года. На втором месте по упоминаемости у россиян стало голосование по внесению изменений в Конституцию РФ (11%). На третьем - встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Событиями, связанными с распространением коронавируса в России, интересовались 4% респондентов (четвертое место).

"На пятом и шестом местах в "народном рейтинге" находится сирийский конфликт: россияне интересуются нападением Турции на Сирию (3%) и военными действиями в Сирии (3%)", - отмечено в сообщении.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" были проведены с 24 февраля по 8 марта 2020 г. среди 22,4 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,0%.

Теги
РоссияКитайОпросы общественного мненияРаспространение коронавируса нового типа
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