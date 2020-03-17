Мишустин назвал ограничения на въезд иностранцев в Россию чрезвычайной мерой

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ограничения на въезд иностранцев в Россию вызваны чрезвычайными обстоятельствами, связанными с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Ситуацию с распространением коронавируса мы вчера обсудили с главами правительств стран СНГ. Я проинформировал их о том, что, начиная с 18 марта, то есть с завтрашнего дня, и - пока до 1 мая - въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства будет ограничен", - сказал Мишустин.

"Вчера я уже сообщил своим собеседникам и хотел бы сейчас повторить, что эти решения вызваны особыми, по сути чрезвычайными обстоятельствами, и соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и носят временный характер", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что правительство делает все, чтобы не допустить массового распространения заболевания.

"Мы знаем и делаем все необходимое, чтобы максимально аккуратно и продуманно пройти этот непростой период, реализуем проактивные шаги на основе данных, которые получаем из стран, где ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, чтобы не допустить массового распространения инфекции, просчитываем решения для минимизации последствий - для экономики и граждан", - сказал премьер.

По словам Мишустина, кабмин действует максимально открыто, рассказывая о том, что происходит, какие ограничения вводятся и почему. "Но поскольку люди обеспокоены, то нам необходимо усиливать информационную составляющую нашей работы. Поэтому был запущен специальный онлайн-ресурс, где можно найти необходимую информацию о коронавирусе, данные о числе заболевших и выздоровевших, о том, как распознать болезнь, а также другую справочную информацию", - добавил премьер-министр.