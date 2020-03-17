В Петербурге планируют создать единую площадку для работы всех вузов из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Отдельное здание для функционирования всех вузов, в которых будут зафиксированы случаи заражения коронавирусом, планируется запустить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил во вторник ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шевчик по видеоконференцсвязи на рабочем совещании Российского союза ректоров.

"Сейчас мы решаем вопрос по созданию единой площадки, где можно было бы проживать и учиться одновременно на весь город Санкт-Петербург", - сказал Шевчик.

Как добавил ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев, это помещение позволит в случае заболевания студентов в любом университете создать безопасные условия для здоровых учащихся.

По словам Шевчика, с помощью медицинских вузов в регионе также создается единый центр волонтеров, который будет проводить методическую работу со всеми университетами региона.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Также во вторник министерство создало ситуационный центр и открыло горячую линию.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.