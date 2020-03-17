{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Калужской области

Житель областного центра заразился во время поездки в Италию

ТАСС, 17 марта. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Калужской области. Об этом во вторник на официальной странице "ВКонтакте" сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

На эту тему
Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное

"На территории Калужской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Вернувшись из Италии калужанин в аэропорту получил памятку о мерах действий для вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и обратился к медикам. Результат анализов показал наличие у него инфекции", - говорится в сообщении.

Больной поместили в стационар. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Шапша уточнил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, контактировавших с заболевшим. Медицинский персонал, работавший с зараженным, временно отстранен от работы и находится под наблюдением.

На территории региона введен режим повышенной готовности, уточнил врио главы региона.

 

Теги
РоссияКалужская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Грудинин подал в суд на соцсеть "ВКонтакте"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС