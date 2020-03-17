Первый случай коронавируса зарегистрирован в Калужской области

ТАСС, 17 марта. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Калужской области. Об этом во вторник на официальной странице "ВКонтакте " сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

"На территории Калужской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Вернувшись из Италии калужанин в аэропорту получил памятку о мерах действий для вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и обратился к медикам. Результат анализов показал наличие у него инфекции", - говорится в сообщении.

Больной поместили в стационар. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Шапша уточнил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, контактировавших с заболевшим. Медицинский персонал, работавший с зараженным, временно отстранен от работы и находится под наблюдением.

На территории региона введен режим повышенной готовности, уточнил врио главы региона.