Первый случай коронавируса зарегистрирован в Калужской области

ТАСС, 17 марта. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Калужской области. Об этом во вторник на официальной странице "ВКонтакте" сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.
"На территории Калужской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Вернувшись из Италии калужанин в аэропорту получил памятку о мерах действий для вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и обратился к медикам. Результат анализов показал наличие у него инфекции", - говорится в сообщении.
Больной поместили в стационар. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Шапша уточнил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, контактировавших с заболевшим. Медицинский персонал, работавший с зараженным, временно отстранен от работы и находится под наблюдением.
На территории региона введен режим повышенной готовности, уточнил врио главы региона.