В ЦФО из-за коронавируса усиливают санобработку и закрывают музеи из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Ограничение на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения нового коронавируса стало причиной переноса нескольких концертов известных исполнителей в регионах Центрального федерального округа. Музеи вводят запрет на посещение для иностранцев, сообщили ТАСС представители учреждений культуры в регионах.

"Концерт группы "ДДТ" в Рязани, который должен был состояться 3 апреля, переносится, скорее всего, на осень", - пояснили во вторник ТАСС в администрации дворца спорта "Олимпийский" в Рязани.

Центр классической музыки во Владимире во вторник также сообщил об отмене выступления французского клавесиниста Жана Рондо, который в рамках своего российского тура должен был дать концерты в Москве, Владимире и Екатеринбурге. В Воронеже из-за угрозы коронавируса отменили Всероссийский фестиваль японской анимации, который проводился в течение 20 лет, переведя его в онлайн-формат.

"К огромному сожалению, 2020 Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже отменяется в связи со вспышкой коронавируса. Мы чрезвычайно огорчены этим, но никаких вариантов подготовки и проведения фестиваля в традиционном формате у нас не осталось", - сообщил оргкомитет фестиваля на своей странице в "ВКонтакте"

О радикальных мерах профилактики коронавируса во вторник сообщили также крупные музеи. Так музей-заповедник Есенина в Константиново Рязанской области с 17 марта перестал принимать посетителей, а первый в мире музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, дом-музей Циолковского, дом-музей А. Л. Чижевского, расположенные в Калуге, сократили число и время рабочих дней. Музеи будут работать во вторник, среду, четверг, пятницу с 10:00 до 16:00 мск, при этом организованные экскурсии и массовые мероприятия проводиться не будут, а внутрь пустят только посетителей в медицинских масках.

"В соответствии с приказом Минкультуры РФ, приостановлен допуск посетителей в музей с 18 марта", - сообщили в пресс-службе государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Повсеместные ограничения

Регионы продолжают работу по созданию штабов по борьбе с распространением заболевания. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский создал в регионе и возглавил штаб по борьбе с распространением коронавируса. По решению штаба с 17 марта на территории региона введен режим повышенной готовности, по которому с 18 марта запрещены массовые мероприятия свыше 100 человек.

"Вузы переводятся на дистанционное обучение, школы уходят на карантин с 18 марта, в детсадах предписано ежедневно проверять температуру. Работодателям оказывать помощь, кто в изоляции", - сообщила во вторник в своем чате в сети Telegram пресс-служба правительства региона.

Рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции создана в Тверской области, ее работу возглавил губернатор Игорь Руденя. В регионе введены дополнительное меры по профилактике и дезинфекции транспорта и вокзалов. Аналогичные меры введены в Калужской области, где по решению врио губернатора Владислава Шапши на неопределенный срок перенесены отчеты глав районов перед населением. Калужский областной драматический театр в связи с угрозой коронавируса отменил показ 22 и 29 марта показ детского спектакля "Большие секреты для маленьких театралов".

Режим повышенной готовности введен и в Тульской области, соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин. Для профилактики на автовокзалах и железнодорожных вокзалах Тульской области открыты временные медпункты для оказания помощи людям с плохим самочувствием и консультаций граждан по профилактике коронавируса. Режим повышенной готовности с 17 марта введен в Рязанской области, на сайте правительства региона появился раздел с актуальной информацией о коронавирусе, в Воронежской области при департаменте аграрной политики начал работу оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственном рынке.

Во Владимире, где с 16 марта введен режим повышенной готовности, весь муниципальный общественный транспорт трижды в день обрабатывают специализированным дезинфицирующим средством. "Кроме ежедневной санитарной обработки салонов подвижного состава, в настоящее время на предприятии организована антибактериальная обработка поручней и сидений во время обеденных перерывов и пауз между рейсами. Время уборки салонов значительно увеличилось, но это необходимые меры профилактики", - рассказал журналистам главный инженер АО "Владимирпассажиртранс" Михаил Сонин, отметив, что также закуплены антибактериальные средства для гигиены рук работников предприятия.

Вынужденные каникулы

В Брянской области школьников отправляют на досрочные каникулы с 20 марта по 12 апреля, в системе дошкольного образования и среднего профессионального образования введено свободное посещение. По данным управления образования администрации Орла, с 23 марта все школьники города уйдут на каникулы. Сейчас более 30 классов в 13 школах города закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

В школах Костромской области учебный процесс пока не приостановлен, но увеличена частота санитарных обработок помещений с применением дезинфицирующих средств, проветривания и использования антибактериальных ламп, сообщила журналистам пресс-служба администрации региона. Те же меры предприняты в учреждениях дополнительного образования.

"По предложению профильных ведомств принято решение о 30-дневном табу на массовые межрегиональные и межмуниципальные мероприятия. В школах вводятся ограничения на групповые поездки в другие регионы. Усиливаются мероприятия по санитарной обработке всех публичных заведений и территорий скопления людей - от школ и детских садов до транспорта и торговых центров", - сообщили в администрации Костромской области, где также вводят отдельные окна для приема иностранцев на базе МФЦ.

Тверской государственный университет с 16 марта перевел студентов на дистанционное обучение. Аналогичные меры приняты в Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева с 17 марта.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.