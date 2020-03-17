Власти Татарстана сообщили, что случай заражения коронавирусом в регионе завозной

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Гражданин Франции, который приехал в Татарстан, госпитализирован после появления симптомов заражения коронавирусом нового типа. В данный момент пациент находится под наблюдение врачей, сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"По информации республиканского штаба, на данный момент в Республике Татарстан выявлен один случай заражения коронавирусом. Случай завозной, это гражданин Франции, который прибыл в Республику Татарстан. Он был госпитализирован в связи с появлением симптомов коронавируса. В данный момент находится под наблюдением врачей в республиканской инфекционной больнице", - сказала она.