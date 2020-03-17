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Распространение коронавируса нового типа
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В Самаре выявили новый случай коронавируса

Заболевший прибыл из Португалии

САМАРА, 17 марта. /ТАСС/. Житель Самарской области, прибывший из Португалии, госпитализирован с коронавирусом. Также в регионе заразился контактирующий с ним. Всего в области выявлено пятеро заразившихся, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора, распространенном во вторник.

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"По состоянию на 17 марта в Самарской области зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции, из них два гражданина в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции (Испания, Португалия), трое - из круга контактных", - говорится в сообщении.

Заразившиеся находятся в инфекционных боксах. Контактирующие с ними находятся под наблюдением врачей. Первые случаи заражения в регионе были выявлены 16 марта. Был госпитализирован тольяттинец, прибывший из Испании и два человека, контактировавшие с ним.

По данным регионального правительства, двое вновь выявленных заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

В новость внесены изменения (18:35 мск) - добавлена информация о состоянии заразившихся.

Теги
РоссияСамарская областьРаспространение коронавируса нового типа
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