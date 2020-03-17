Вузы Петербурга подготовили онлайн-курсы для студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургские университеты подготовили все необходимые онлайн - курсы для перехода на удаленное обучение на фоне коронавируса. Это стало возможным благодаря объединению ресурсов всех университетов города, сообщил во вторник ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шевчик по видео-конференц-связи на рабочем совещании Российского союза ректоров.

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"Готовность вузов противостоять этой ситуации [коронавирусу] - 20-80%", - сказал Шевчик. "Объединив эти ресурсы, мы проблему онлайн - образования закрываем", - добавил он.

Наибольшее количество готовых электронных курсов подготовлено Санкт-Петербургским госуниверситетом (СПбГУ) – 150, отметил ректор. Остальные вузы города предоставят еще более 200 курсов.

По информации пресс-службы СПбГУ, онлайн - курсы, разработанные в университете, размещены в свободном доступе на образовательных платформах "Открытое образование" и Coursera. Предварительные сроки действия нового режима - до 31 июля.

"Второй очень важный момент - сопровождение онлайн-курсов. Мы готовы, объединив преподавательские ресурсы, привлечь молодых преподавателей для сопровождения онлайн - курсов по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - пояснил Шевчик.

Минобрнауки России рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно - противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Также во вторник министерство создало ситуационный центр и открыло горячую линию.