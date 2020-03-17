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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у работавшего в офисе МАГАТЭ человека

Женщина, убиравшаяся в помещениях международных организаций в Вене, почувствовала себя плохо 2 марта

ВЕНА, 17 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован у человека, работавшего в офисе одного из отделений ООН в Вене. Об этом сообщила во вторник информационная служба венского отделения всемирной организации.

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"В Венском международном центре есть первый подтвержденный случай COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) у уборщицы", - говорится в сообщении.

Женщина, убиравшаяся в помещениях международных организаций в Вене, почувствовала себя плохо 2 марта, была изолирована и с тех пор не посещала Венский международный центр. Изначально австрийские медики диагностировали у нее грипп, но 16 марта подтвердили заражение коронавирусом. В отделении ООН утверждают, что риск заражения других сотрудников отсутствует.

Международные организации отделения ООН в Вене - Управление ООН по наркотикам и преступности, МАГАТЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - с 16 марта перевели штат на удаленный режим работы до 3 апреля в связи с мерами властей Австрии по недопущению распространения коронавируса. На рабочих местах в офисе остаются только особенно важные сотрудники каждой организации.

Австрия из-за коронавируса запретила проведение массовых мероприятий и собраний. Музеи, театры, кинотеатры, выставки, концертные залы, горнолыжные комплексы, спортивные арены, ночные клубы и казино закрылись до 3 апреля. Занятия во всех учебных заведениях переведены на удаленный режим до 12 апреля. Закрылись торговые точки, рестораны, бары и кафе, за исключением супермаркетов, аптек, заправок и автомастерских.

Австрийцам предписано находиться в самоизоляции и выходить на улицу только в нескольких случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами или в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами или лекарствами, на одиночную прогулку. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 1332. Девять человек выздоровели, трое умерли. Всего на наличие вируса в стране было проверено 10,2 тыс. человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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