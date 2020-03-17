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Распространение коронавируса нового типа

Работа из дома и дизайнерские маски. В ЮФО принимают меры для противодействия COVID-19

В регионах округа отменяют массовые мероприятия

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Крыма и Ростовской области в связи с распространением коронавируса нового типа ввели режим повышенной готовности, в Краснодарском крае установили свободное посещение в школах и детских садах, усилили дезинфекцию на пищевых перерабатывающих предприятиях, а в Адыгее разработали дизайнерские тканевые маски.

Без массовых мероприятий

Во вторник глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел на территории региона режим повышенной готовности, который предусматривает запрет массовых мероприятий. В Севастополе приняли решение отменить 18 марта массовые мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев установил запрет на проведение мероприятий с участием свыше 500 человек. Случаев заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано. Как уточнили ТАСС в управлении здравоохранения администрации Ростова-на-Дону, в центральной городской больнице с подозрением на COVID-19 находятся пять человек, еще 124 - под наблюдением, часть находится в самоизоляции.

В Краснодарском крае, где подтвержден один случай заражения коронавирусом, под наблюдением врачей находятся более 300 человек, вернувшихся из зарубежных стран, в которых есть очаги пандемии. "Признаков заболевания у них нет. По состоянию на 17 марта в медорганизации Кубани в общей сложности обратились и были госпитализированы 88 человек с подозрением на COVID-19. Все они были обследованы, ни у кого из них на данный момент коронавирус не подтвердился, 37 человек остаются на стационарном лечении с признаками ОРВИ", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

Медучреждения Кубани со вторника переходят на карантинный режим работы. Больницы региона вводят дополнительные противоэпидемиологические меры и ограничивают посещение пациентов, введен запрет на посещение интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов. В этих соцучреждениях каждые два часа дезинфицируют помещения.

Также власти во вторник приняли решение ввести со среды по 20 марта свободное посещение в школах и детских садах и продлить на 10 дней весенние каникулы: они начнутся 21 марта и завершатся 11 апреля. При этом для родителей учеников начальных классов, у которых нет возможности находиться дома с детьми, с 21 марта по 11 апреля будут организованы дежурные группы, такие же группы будут работать в детских садах. Переводятся на дистанционное обучение и школьники Севастополя.

Кроме того, в Краснодарском крае на всех пищевых перерабатывающих предприятиях усилили меры санитарной защиты. В частности, всех сотрудников теперь будут проверять с помощью тепловизоров. А власти будут вести ежедневный контроль за наличием в торговых точках продовольственных товаров первой необходимости и их стоимостью, чтобы не допустить в регионе дефицита и необоснованного завышения цен.

Дизайнерские маски

В Калмыкии образовался небольшой дефицит медицинских масок, но проблему решили за несколько дней, сейчас маски поступили в продажу в сеть государственных аптек районных больниц и главных лечебных учреждений Элисты. По распоряжению министра здравоохранения республики, они отпускаются без наценки, по цене поставщика: стоимость одной маски - 27 рублей, с минимальной наценкой в 17%.

В Ростове-на-Дону нет проблем с продажей дезинфицирующих средств и градусников, но властям еще предстоит разрешить ситуацию с нехваткой масок. Как показал мониторинг 92 аптек мегаполиса, для взрослых они есть в ограниченном количестве только в четырех аптеках, во всех остальных 88 они отсутствуют. "В сетевых магазинах и гипермаркетах медицинские маски, имевшиеся в наличии, реализованы. Но трагедии в отсутствии фабричных медицинских масок в отдельных аптеках и гипермаркетах я не вижу. Подобная маска легко изготавливается в домашних условиях из нескольких слоев бинта или марли, а по эффективности она ничем не уступает заводским аналогам. Поэтому нет поводов для паники", - сказал начальник управления администрации Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

В Адыгее, где нет нехватки масок в аптечных сетях, разработали серию дизайнерских защитных масок. "Мода - это сфера, наиболее чувствительная к любым процессам в обществе, наша лаборатория творчески подошла к вопросу защиты от эпидемии. Мы разработали и выпустили дизайнерские тканевые маски, руководствуясь тем, что защита может быть стильной", - сказала ТАСС во вторник креативный директор Лаборатории моды SuzieM FashionLAB Сусанна Макерова.

Дизайнеры консультировались со специалистами - маски должны быть функциональны. Защита многослойна, маска изготовлена из хлопковой ткани. В дизайне используются элементы орнаментального искусства, например, народов Северного Кавказа. Есть маски в стиле анимэ - они рассчитаны в первую очередь на детей. Есть варианты с яркими слоганами, ретро-фото, этнопринтами, уточнила собеседница агентства.

О коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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