Калужские власти после выявления зараженного коронавирусом объявили повышенную готовность

ТАСС, 17 марта. Режим повышенной готовности ввели в Калужской области, где во вторник выявили первого пациента, зараженного новым коронавирусом. Об этом во вторник журналистам сообщили в правительстве региона.

Во вторник стало известно о выявлении нового коронавируса у 56-летнего жителя Калужской области, вернувшегося из Италии, с заразившимся контактировали три человека, которые находятся под наблюдением медиков.

"Оперативно провели заседание штаба, вводим режим повышенной готовности! Все меры по недопущению распространения инфекции приняты!", - привели в пресс-службе слова врио губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Постановление о введении режима повышенной готовности предусматривает приостановку проведения публичных мероприятий с участием более 50 человек, объекты соцзащиты, образования и здравоохранения переведены в режим карантина. С 17 марта в школах региона введены каникулы, которые будут продолжаться до особого распоряжения.

Собственникам кинотеатров и кинозалов на территории региона рекомендовано проводить дополнительную дезинфекцию залов между сеансами, эти же меры введут в общественном транспорте. Кроме того, прорабатывается вопрос об оказании адресной поддержки граждан.

Готовность регионов

Вечером во вторник режим повышенной готовности также объявили власти Воронежской области, где пока не выявлены случаи коронавируса. Документ предусматривает отмену массовых мероприятий, работодателям рекомендовано содействовать режиму самоизоляции, обеспечить дезинфекцию рабочих мест, активизировать перевод сотрудников на удаленный режим работы и отменить командировки за рубеж. Кроме того, разрешено оформлять больничные листы без посещения поликлиник.

17 марта указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Сейчас департамент здравоохранения решает вопрос о приобретении дополнительного оборудования для оказания медпомощи тем, кто может заразиться коронавирусом. На эти и другие цели областной бюджет уже выделил 10 млн рублей, федеральный бюджет - 12 млн рублей. В ближайшие дни в регион поступят дополнительные средства из федерального бюджета.

О коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.