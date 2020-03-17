СМИ: Бельгия ограничит перемещение граждан с утра среды

Телеканал сообщил, что во вторник вечером в Брюсселе созвано очередное заседание Национального совета безопасности, который обсуждает новые карантинные меры, включая ограничения на перемещения граждан. Официально о новых мерах будет объявлено в ближайшее время.

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Бельгии приняло решение ввести ограничения на перемещения граждан в связи с коронавирусом, которые вступят в действие с 11:00 (13:00 мск) среды. Об этом сообщил во вторник телеканал RTBF .

В Бельгии число заразившихся за последние сутки выросло на 185 человек, всего было инфицировано 1243 человека, пятеро из них умерли.

В ночь на 13 марта правительство страны приняло решение о введении с 16 марта и как минимум до 3 апреля жесткого общенационального карантина. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте.