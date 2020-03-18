В Мурманске нашли моряка, который самовольно покинул карантин

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Моряк с судна "Стакфелл", вернувшийся в Мурманск из Норвегии, а затем самовольно покинувший карантин, куда был помещен во вторник по подозрению на коронавирус, найден. Об этом сообщает в среду оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

"Местонахождение моряка установлено, в ближайшее время он будет доставлен в обсерватор", - говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб сообщил, что 68-летний мужчина был снят с рыболовецкого судна "Стакфелл", у него были зафиксированы симптомы ОРВИ, взяты анализы, он был направлен в карантин. "Мужчина отказался от госпитализации, дежурный врач ознакомил его с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватор, однако около 20 часов во вторник моряк сбежал из приемного отделения, врачи сообщили о случившемся в полицию", - уточнялось в сообщении оперативного штаба.

По информации пресс-службы Мурманского морского рыбного порта, рыболовецкое судно "Стакфелл" компании "Барнец Био Ресурс" зашло в порт Мурманска утром во вторник, 11 дней назад экипаж разгружался в Киркенесе, по прибытии в Мурманск моряков встречала группа врачей Роспотребнадзора.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время карантина на борту судна нет, решается вопрос о разгрузке, в трюмах - 130 тонн рыбы. В ближайшее время в порту ожидают прибытия еще двух траулеров из Норвегии.