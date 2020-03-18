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Распространение коронавируса нового типа

В Таиланде разработали экспресс-тест, определяющий наличие коронавируса за 30 минут

Его клинические испытания планируют начать в следующем месяце

БАНГКОК, 18 марта. /ТАСС/. Тайские ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC) разработали экспресс-тест на наличие в организме человека нового коронавируса. Как сообщила в среду газета Bangkok Post, его клинические испытания планируется начать в следующем месяце.

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По данным исследовательской группы, новый анализ способен предоставить результат через 30-45 минут. Преподаватель факультета биомолекулярной науки и техники Чаясит Уттамапинант отметил, что для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тыс. экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит примерно 475 батов ($15).

В свою очередь управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства рекомендовало не приобретать продаваемые в интернете тесты на коронавирус, поскольку ни один из них не был сертифицирован властями.

В Таиланде первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен 13 января. На сегодняшний день общее число подтвержденных в стране случаев заболевания, вызванного коронавирусом, достигло 177, вылечился 41 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход.

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ТаиландРаспространение коронавируса нового типа
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