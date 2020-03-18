Посольство РФ на Филиппинах запросило у Москвы спецрейс для эвакуации россиян

БАНГКОК, 18 марта. /ТАСС/. Посольство РФ на Филиппинах просит российское правительство направить специальный рейс, чтобы вывезти более 100 соотечественников из страны. Об этом в среду сообщил посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев.
"Я направил официальное предложение правительству РФ направить на Филиппины спецрейс для того, чтобы вывести всех наших соотечественников на родину. Прорабатывается маршрут для этого спецрейса, включая аэропорты городов Себу и Калибо. Аэропорт в Калибо подходит для вывоза наших соотечественников, которые находятся на курортном острове Боракай", - сообщил дипломат в видеообращении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.
"Я хорошо понимаю проблемы и трудности, с которыми вы столкнулись в последнее время на Филиппинах, - подчеркнул дипломат. - Я уверяю, что коллектив посольства в Маниле работает в круглосуточном режиме". "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь вам", - заверил дипломат.
По его словам, посольство прорабатывает массу вопросов, согласовывая их с местными властями, уже была проведена беседа с губернаторами провинций Филиппин. "Все губернаторы подтвердили свою готовность оказать содействие в приеме нашего самолета. Губернатор провинции Аклан обещал бесплатно предоставить автобусы для того, чтобы вывезти более 100 наших соотечественников с острова Боракай в аэропорт Калибо", - отметил Ховаев.
Ранее власти Филиппин объявили о введении с 15 марта по 14 апреля режима чрезвычайного положения, связанного со стремительным распространением коронавируса. В частности, действует запрет на осуществление воздушного и морского сообщения между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. По информации местных властей, пропуск в международный аэропорт Манилы разрешен при наличии подтверждающих авиабилетов за 12 часов до указанного в документе времени. Стало известно, что десятки российских туристов не могут покинуть Филиппины, поскольку не могут добраться с островов до Манилы.
Согласно последним данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждены 187 случаев инфицирования новым коронавирусом, четыре человека вылечились, 12 умерли.