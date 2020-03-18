{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Песков назвал рабочий график Путина лучшим индикатором состояния здоровья президента

Президент России ежедневно проводит несколько мероприятий

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Рабочий график президента России Владимира Путина, который ежедневно проводит несколько мероприятий, является лучшим индикатором состояния здоровья главы государства. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Публичный рабочий график президента, собственно, и является лучшим свидетельством его состояния здоровья", - сказал он. "Все, что нужно для защиты президента от вирусов, от других заболеваний, делается в круглосуточном режиме", - подчеркнул Песков. Он добавил, что не располагает информацией о том, делал ли глава государства тест на коронавирус и каким был результат анализа, однако пообещал уточнить эти данные.

Во вторник президент провел четыре публичных мероприятия - выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры, посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, провел совещание с членами правительства и встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. В среду он отправляется с рабочей поездкой в Крым, где у него запланирован ряд мероприятий на этот и следующий день.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Песков назвал русофобской одержимостью обвинения России о дезинформации по коронавирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС