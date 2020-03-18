Песков назвал рабочий график Путина лучшим индикатором состояния здоровья президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Рабочий график президента России Владимира Путина, который ежедневно проводит несколько мероприятий, является лучшим индикатором состояния здоровья главы государства. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Публичный рабочий график президента, собственно, и является лучшим свидетельством его состояния здоровья", - сказал он. "Все, что нужно для защиты президента от вирусов, от других заболеваний, делается в круглосуточном режиме", - подчеркнул Песков. Он добавил, что не располагает информацией о том, делал ли глава государства тест на коронавирус и каким был результат анализа, однако пообещал уточнить эти данные.

Во вторник президент провел четыре публичных мероприятия - выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры, посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, провел совещание с членами правительства и встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. В среду он отправляется с рабочей поездкой в Крым, где у него запланирован ряд мероприятий на этот и следующий день.