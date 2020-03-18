Песков рассказал, что "успешно сдал" анализы на коронавирус

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сдал анализ на коронавирус в здании Администрации президента РФ и получил результат уже через 12 часов. Об этом он рассказал в среду в беседе с журналистами.

"Сдал успешно", - сказал Песков в ответ на вопрос о результатах своего анализа. Он также рассказал, что весь процесс от сдачи теста до получения результатов занял чуть больше 12 часов.

"Специалист приезжал в администрацию [президента], и мы (сотрудники администрации) по очереди все к нему ходили", - отметил Песков.