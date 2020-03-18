Рапота: у РФ и Белоруссии нет финансовых трудностей в реализации проектов ко Дню Победы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссии не испытывают финансовых трудностей в реализации совместных проектов к 75-летию Победы. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его словам, по линии Союзного государства есть два ключевых проекта ко Дню Победы - это Брестский и Ржевский мемориалы. "Есть также проект в рамках сотрудничества музеев, которые занимаются вопросами исторической памяти о Великой Отечественной войне, включая Музей Победы на Поклонной горе и Музей Победы в Минске, запланированы многие другие встречи и конференции. Это обширный план, который мы приняли и будем выполнять", - отметил Рапота.

Отвечая на вопрос о возможных финансовых трудностях в реализации Ржевского мемориала, бюджет которого составлял порядка 650 млн рублей, госсекретарь Союзного государства заверил, что такие сложности не возникали. "200 млн рублей Союзное государство предоставило сразу же. Остальные деньги собирались методом, так сказать, народных пожертвований, этим занималось Военно-историческое общество", - пояснил он.

Рапота отметил, что, по последним данным, тех сумм, которые удалось собрать, хватит для того, чтобы завершить строительство мемориала.