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Три "заминированных" самолета успешно приземлились в пунктах назначения

Лайнеры прибыли по расписанию

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Три пассажирских самолета, которые в среду "заминировали" неизвестные, совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолеты, выполнявшие рейсы Екатеринбург - Москва, Москва - Уфа и Новосибирск - Москва, совершили штатные посадки. Маршрут их следования не менялся", - сказал собеседник агентства.

Посадка четвертого "заминированного" лайнера Иркутск - Москва ожидается примерно через два часа. Он также не менял маршрут.

Ранее анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" 25 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Рекордным по количеству "заминированных" бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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