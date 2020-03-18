Учеба в Minecraft: в ЮФО вводят меры против коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Несколько регионов Южного федерального округа - Крым, Адыгея, Краснодарский край - рекомендовали ограничить проведение богослужений в храмах, мечетях и синагогах и работу воскресных школ, один из вузов Ростовской области начал проводить дистанционные занятия по программированию на платформе компьютерной игры, а в Севастополе и Волгоградской областях "Херсонес Таврический" и музей "Сталинградская битва" пересмотрели график работы для профилактики коронавируса.
Чистые автобусы и борьба с фейкам
Глава города Сочи Алексей Копайгородский для безопасности туристов поручил усилить профилактическую работу на въезде в город. "Все въездные ворота, посты в Магри и в Псоу должны быть обеспечены самым необходимым. Если надо будет мерить температуру приезжающих людей в каждом автобусе, значит будем это делать", - привели в пресс-службе слова Копайгородского. Также на курорте усилили меры безопасности в общественном транспорте, автобусы в автопарке регулярно моют, при этом очистка салона осуществляется вручную. Все вопросы граждан в администрации будут рассматриваться дистанционно.
Губернаторы Ростовской области и Краснодарского края в среду обратились к жителям регионов с просьбой критически подходить к информации, увиденной в интернете и не поддаваться панике из-за фейковых новостей.
"Я прошу жителей области понимать, что эта ситуация на особом контроле находится. Среди фейков были вопросы о продуктовом ажиотаже. Я знаю, что власти Ростова эту информацию опровергали и продолжают в этом направлении работать, то же самое будет делаться и на региональном уровне", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кроме того, он сообщил, что в области к пятнице заработает центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.
Главы Республики Крым и Севастополя сдали тесты на коронавирус. Об их результатах пока не сообщается.
Молитвы на дому
Богослужения в храмах Сочи также переведены на дистанционный режим, работа мечетей временно ограничена, принято решение не проводить пятничную проповедь. Как и в образовательных учреждениях, в воскресных школах ввели режим свободного посещения, а лекции перевели в онлайн-режим. В Донской митрополии попросили прихожан с признаками заболевания отказаться от посещения храмов.
Духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение также ограничить до 20 апреля работу мечетей. "Не будут проводиться пятничные проповеди, прихожанам рекомендуется воздержаться от посещения коллективных молитв на период ограничения и совершать их дома", - сказали в ДУМ.
В пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма ТАСС сообщили, что занятия в воскресных школах по изучению Корана и в спортзалах при мечетях во всех районах Крыма приостановлены до 3 апреля. Пока ограничения на посещение мечетей не вводилось, пятничный намаз также не отменен. Муфтият обратился к мусульманам с просьбой соблюдать меры предосторожности, минимизировать рукопожатия.
Аналогичные меры ввели и в Еврейской общине Краснодарского края. В письме, которое направили верующим главный раввин региона и глава общины, говорится, что временно прекращаются все собрания, занятия и общественные молитвы в здании общественного центра Еврейской общины.
Онлайн-концерты и закрытые театры
В Ростовской области в связи с коронавирусом переносятся спектакли и временно приостанавливает работу Ростовский государственный цирк, который является филиалом "Росгосцирка". Скорректировала свой график и Ростовская филармония: на лето перенесли концерты, также запрещено посещение всех мероприятий филармонии организованными группами учащихся. Отказался от спектаклей на большой сцене и Ростовский государственный музыкальный театр.
Аналогичные меры ввели и в Волгоградской области. В частности, музей-панорама "Сталинградская битва" приостановил свою работу. Кроме того, для студентов Волгоградского государственного института культуры и Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова вводится режим обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
В Севастопольском музее "Херсонес Таврический" до конца марта территория, экспозиционные и выставочные залы также будут закрыты для посещения.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил перенести концерты, посвященные 75-летию Великой Победы, в режим трансляции, чтобы избежать скопления большого числа людей из-за угрозы заражения коронавирусом. Региональное правительство будет корректировать план мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации.
Биг-бенд Георгия Гараняна - джазовый коллектив творческого объединения "Премьера" Краснодарского края - принял решение не отменять концерт, а перенести его в онлайн. Так, концерт Seven Steps to Heaven, который должен был пройти 18 марта в Музыкальном театре со зрителями, пройдет в режиме прямой трансляции в официальном Instagram-аккаунте коллектива. Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора, главный маркетолог Сочинского концертно-филармонического объединения Олег Кассихин, коронавирус повлиял на гастрольный график звезд отечественного кино и телевидения. "Буквально сегодня стало известно, что на более поздний срок перенесен сольный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского, запланированный к проведению в Зимнем театре города Сочи 20 марта, и спектакль "Подыскиваю жену. Недорого!" (13 апреля)", - сказал Кассихин.
Ранее вузы округа перевели занятия в дистанционный режим. В опорном вузе Ростовской области - Донском государственном техническом университете - занятия по программированию прошли на платформе компьютерной игры Minecraft. "Из-за того, что нас перевели на дистанционное обучение, лекции проходят в онлайн-режиме, а простым голосовым чатом моих одногруппников не заинтересуешь. Поэтому решили собраться в игре, это нечто необычное и уникальное для нас" - приводит пресс-служба ДГТУ слова студента второго курса Дмитрия Борисова, выступившего инициатором данной идеи.
О коронавирусе
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.