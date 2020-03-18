Учеба в Minecraft: в ЮФО вводят меры против коронавируса

Губернаторы Ростовской области и Краснодарского края в среду обратились к жителям регионов с просьбой критически подходить к информации, увиденной в интернете и не поддаваться панике из-за фейковых новостей.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский для безопасности туристов поручил усилить профилактическую работу на въезде в город. "Все въездные ворота, посты в Магри и в Псоу должны быть обеспечены самым необходимым. Если надо будет мерить температуру приезжающих людей в каждом автобусе, значит будем это делать", - привели в пресс-службе слова Копайгородского. Также на курорте усилили меры безопасности в общественном транспорте, автобусы в автопарке регулярно моют, при этом очистка салона осуществляется вручную. Все вопросы граждан в администрации будут рассматриваться дистанционно.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Несколько регионов Южного федерального округа - Крым, Адыгея, Краснодарский край - рекомендовали ограничить проведение богослужений в храмах, мечетях и синагогах и работу воскресных школ, один из вузов Ростовской области начал проводить дистанционные занятия по программированию на платформе компьютерной игры, а в Севастополе и Волгоградской областях "Херсонес Таврический" и музей "Сталинградская битва" пересмотрели график работы для профилактики коронавируса.

"Я прошу жителей области понимать, что эта ситуация на особом контроле находится. Среди фейков были вопросы о продуктовом ажиотаже. Я знаю, что власти Ростова эту информацию опровергали и продолжают в этом направлении работать, то же самое будет делаться и на региональном уровне", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кроме того, он сообщил, что в области к пятнице заработает центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.

Главы Республики Крым и Севастополя сдали тесты на коронавирус. Об их результатах пока не сообщается.

Молитвы на дому

Богослужения в храмах Сочи также переведены на дистанционный режим, работа мечетей временно ограничена, принято решение не проводить пятничную проповедь. Как и в образовательных учреждениях, в воскресных школах ввели режим свободного посещения, а лекции перевели в онлайн-режим. В Донской митрополии попросили прихожан с признаками заболевания отказаться от посещения храмов.

Духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение также ограничить до 20 апреля работу мечетей. "Не будут проводиться пятничные проповеди, прихожанам рекомендуется воздержаться от посещения коллективных молитв на период ограничения и совершать их дома", - сказали в ДУМ.

В пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма ТАСС сообщили, что занятия в воскресных школах по изучению Корана и в спортзалах при мечетях во всех районах Крыма приостановлены до 3 апреля. Пока ограничения на посещение мечетей не вводилось, пятничный намаз также не отменен. Муфтият обратился к мусульманам с просьбой соблюдать меры предосторожности, минимизировать рукопожатия.

Аналогичные меры ввели и в Еврейской общине Краснодарского края. В письме, которое направили верующим главный раввин региона и глава общины, говорится, что временно прекращаются все собрания, занятия и общественные молитвы в здании общественного центра Еврейской общины.

Онлайн-концерты и закрытые театры

В Ростовской области в связи с коронавирусом переносятся спектакли и временно приостанавливает работу Ростовский государственный цирк, который является филиалом "Росгосцирка". Скорректировала свой график и Ростовская филармония: на лето перенесли концерты, также запрещено посещение всех мероприятий филармонии организованными группами учащихся. Отказался от спектаклей на большой сцене и Ростовский государственный музыкальный театр.

Аналогичные меры ввели и в Волгоградской области. В частности, музей-панорама "Сталинградская битва" приостановил свою работу. Кроме того, для студентов Волгоградского государственного института культуры и Волгоградской консерватории имени П. А. Серебрякова вводится режим обучения с применением дистанционных образовательных технологий.