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Испытания "Триазавирина" в Китае на лечение коронавируса планируют завершить до конца мая

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Испытания препарата "Триазавирин" в Китае на лечение коронавируса планируется закончить в мае, сообщил ТАСС председатель совета директоров завода "Медсинтез", на котором производят лекарство, Александр Петров.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, эффективный против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. Постовского Уральского отделения РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава РФ. Гуманитарная партия препарата была отправлена в КНР в конце января. Тогда же начались испытания на лечение коронавируса.

"Испытания ["Триазавирина"] должны закончиться в конце мая. Я написал официальное письмо генеральному консулу Китая в Екатеринбурге с просьбой предоставить данные об итогах, но пока ответа не получил", - сказал Петров.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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