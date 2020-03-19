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Госдума запросит правительство о мерах поддержки граждан во время борьбы с коронавирусом

Депутаты отмечают, что в особенно сложном положении могут оказаться малоимущие и многодетные семьи

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить в правительстве РФ информацию о планируемых мерах по поддержке населения в период введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Поручение было инициировано депутатами Госдумы Ольгой Алимовой, Верой Ганзя и Алексеем Корниенко (КПРФ).

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Авторы поручения отмечают, что в связи с пандемией коронавируса многие страны вводят дополнительные меры поддержки граждан, например, снижают оплату коммунальных услуг и вводят отсрочку выплат по кредитам. "В последние дни в нашей стране начинает складываться практика направления граждан в неоплачиваемые отпуска, однако о каких-либо компенсационных мерах со стороны государства не сообщается", - подчеркивают авторы поручения.

По их словам, в особенно сложном положении могут оказаться малоимущие и многодетные семьи. В связи с этим депутаты сочли необходимым запросить у правительства актуальную информацию о планируемых мерах по поддержке граждан.

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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