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Распространение коронавируса нового типа

Ростуризм из-за ситуации с коронавирусом запустил онлайн-форму обратной связи с туристами

Ведомство также организовало круглосуточную горячую линию

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ростуризм на фоне пандемии коронавируса запустил на своем сайте форму обратной связи для туристов, попавших в экстренную ситуацию за границей из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"В целях обеспечения мониторинга численности и места нахождения российских туристов, находящихся или планирующих поездки за пределы Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму для туристов, как организованных, так и самостоятельных, подготовлена опросная форма мониторинга по адресу https://www.russiatourism.ru/foreign/. Представленные туристами сведения будут использованы исключительно в случае экстренной ситуации, связанной с обострением эпидемиологической обстановки в стране (месте) пребывания туриста", - сообщили в ведомстве.

По оценкам Ростуризма и туроператоров, в мире сейчас находятся около 100 тыс. организованных туристов из России. Ростуризм рекомендовал всем находящимся за границей российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возвращения в Россию. Большинство организованных туристов находятся в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также в Турции.

Ростуризм организовал круглосуточную горячую линию.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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