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Распространение коронавируса нового типа

Большинство заразившихся коронавирусом в регионах России чувствуют себя удовлетворительно

За последние сутки новые случаи заражения выявили в 23 регионах страны

ТАСС, 19 марта. Большинство россиян, у которых в четверг был выявлен коронавирус, недавно посещали страны Европы. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС представители оперативных штабов, региональных Минздравов и управлений Роспотребнадзора.

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В четверг оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о том, что число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 52, до 199. Новые случаи выявлены в 23 регионах, в нескольких из них больные с новым коронавирусом зарегистрированы впервые.

Первые случаи в регионах

Первый заболевший коронавирусной инфекцией в четверг был выявлен в Рязанской области. Несколько дней назад мужчина в возрасте старше 50 лет вернулся из Франции, вместе с ним под наблюдением находятся его супруга и везший их таксист. После регистрации случая губернатор Николай Любимов обратился к жителям через видеосообщение.

"В нашем регионе сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Этот гражданин прибыл из Франции, находится сейчас в индивидуальном боксе, состояние его удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все контактировавшие с ним лица изолированы. В целом по региону под медицинским наблюдением находятся 293 человека. 71 человек снят с контроля", - обратился к жителям Рязанской области губернатор Николай Любимов.

Впервые заболевшие коронавирусом были также выявлены в четверг в Тульской области, где диагноз подтвердился у троих человек, членов одной семьи, в том числе двенадцатилетнего ребенка, вернувшихся с отдыха в Италии. У взрослых болезнь протекает в средней степени тяжести, у ребенка клинические проявления заболевания отсутствуют. Два случая коронавируса впервые подтверждены в Воронежской области, один человек заболел в Ивановской области. В Югре коронавирус был выявлен у жительницы Сургута, недавно вернувшейся из круиза по Европе, последней точкой в котором была Италия.

Первый заболевший в Оренбургской области также привез коронавирус из путешествия по Европе, где посещал Францию, Испанию и Турцию - 57-летний мужчина вернулся через аэропорт Самары и добрался домой на своем транспорте. Семья заболевшего также находится под наблюдением врачей, однако вирус подтвержден только у одного человека.

Первый случай коронавируса 19 марта подтвердился и в Чувашии. По информации Минздрава республики, пациент вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию и Москву, болезнь протекает в легкой форме. Губернатор Саратовской области, где подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции, Валерий Радаев сообщил, что пациентка, а также те, кто с ней контактировал, изолированы и находятся под медицинским наблюдением в удовлетворительном состоянии.

Повторные случаи в регионах

В четверг количество пациентов с коронавирусом продолжило расти в регионах, где больные были выявлены ранее. Так, общее число заразившихся в Приволжском федеральном округе (ПФО) достигло 18 человек, семь из были выявлены в четверг. Факт инфицирования двоих граждан подтвержден в Кировской области, еще по одному заразившемуся выявлено за последние сутки в Нижегородской области и Пермском крае. Наибольшее в Поволжье число пациентов с коронавирусом - пять человек - выявлено в Самарской области, все они находятся в удовлетворительном состоянии. По словам руководителя Роспотребнадзора по региону Светланы Архиповой, один из них вернулся из Испании, и после контакта с ним заразились еще трое.

В Кировской области и Пермском крае насчитывается по трое заболевших, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Третий случай заболевания в Нижегородской области выявлен у гражданина Ирака, который недавно приехал из Австрии. 19 марта стало известно о шести новых подтвержденных случаях коронавируса на Урале: пять случаев в Свердловской области (теперь всего их в регионе шесть). Как сообщили журналистам в оперативном штабе Свердловской области по профилактике коронавируса, все новые случаи заболевания в регионе - завозные.

"Все заболевшие посещали Австрию, Германию, Испанию, Францию и сразу же по прилету были госпитализированы в горбольницу №40. Их контакты уже отработаны, все контактировавшие находятся под меднаблюдением. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.

Статистика по новому коронавирусу за сутки увеличилась и в Сибири: второй в Новосибирской области случай выявлен у женщины, прилетевшей 7 марта в Москву из Италии. Признаков инфекции у нее не наблюдалось, тест контактировавшего с ней мужа показал отрицательный результат. В Красноярском крае в четверг было зарегистрировано три новых случая, заболевшие приехали в Россию из Австрии и Германии. В центре России в четверг диагноз подтвердился у жителя Тверской области, а также у двух жителей Тамбова, где ранее уже были выявлены заболевшие. В Краснодарском крае зафиксировано два новых случая коронавируса. Как уточнили журналистам в краевом оперативном штабе, один из пациентов, приехавший на Кубань из Армении, проходит лечение в больнице в Сочи, второй - в Москве.

"Диагноз подтвердился у жителей Тамбова, которые уже были госпитализированы и находились на обследовании в специализированном медучреждении. Это женщина 1973 года рождения, прибывшая из Франции, и мужчина 1994 года рождения, прибывший из Англии. Пациенты находятся под присмотром врачей и чувствуют себя удовлетворительно", - сообщила ТАСС начальник информационного управления администрации региона Татьяна Самотойлова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

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