Глава Всемирной продовольственной программы заразился коронавирусом

ТАСС, 20 марта. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заразился новым коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном в четверг на ее официальном сайте.

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"Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен COVID-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду. Заблаговременно пять дней назад я принял решение самоизолироваться", - говорится в сообщении Бисли.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. летальных исходов.