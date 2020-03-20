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Распространение коронавируса нового типа

Глава Всемирной продовольственной программы заразился коронавирусом

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо

ТАСС, 20 марта. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заразился новым коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном в четверг на ее официальном сайте.

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"Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен COVID-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду. Заблаговременно пять дней назад я принял решение самоизолироваться", - говорится в сообщении Бисли.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. летальных исходов.

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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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