Эксперт заявил, что коронавирус опаснее гриппа

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа намного опаснее гриппа, он чаще протекает в тяжелой форме, и им легче заразиться. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции глава германского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

"Это заболевание передается очень быстро. Доля людей, у которых оно протекает в тяжелой форме, значительно выше [чем при гриппе], доля людей в группах риска, которые нуждаются в вентиляции легких, существенно выше, и доля людей, которые умирают от последствий этого заболевания, значительно выше", - сказал Вилер. "Здесь мы имеем дело с большей проблемой", - считает он.

"Мы вынуждены опасаться, что мест для искусственной вентиляции легких станет не хватать", - указал Вилер. "Это заболевание тяжелее и затронет больше людей", - полагает он. По его словам, пора "открыть глаза на реальность".

В Германии число случаев заражения превысило 15 тыс., от последствий заболеваний умерли 46 немцев.