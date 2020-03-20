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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт заявил, что коронавирус опаснее гриппа

Глава германского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер отметил высокую скорость распространения нового вируса
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© Claudio Furlan/LaPresse via AP

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа намного опаснее гриппа, он чаще протекает в тяжелой форме, и им легче заразиться. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции глава германского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

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"Это заболевание передается очень быстро. Доля людей, у которых оно протекает в тяжелой форме, значительно выше [чем при гриппе], доля людей в группах риска, которые нуждаются в вентиляции легких, существенно выше, и доля людей, которые умирают от последствий этого заболевания, значительно выше", - сказал Вилер. "Здесь мы имеем дело с большей проблемой", - считает он.

"Мы вынуждены опасаться, что мест для искусственной вентиляции легких станет не хватать", - указал Вилер. "Это заболевание тяжелее и затронет больше людей", - полагает он. По его словам, пора "открыть глаза на реальность".

В Германии число случаев заражения превысило 15 тыс., от последствий заболеваний умерли 46 немцев.

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Распространение коронавируса нового типа
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