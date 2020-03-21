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Президент Узбекистана наградил Лаврова орденом "Дружбы"

Награда присвоена за "заслуги в развитии двустороннего стратегического партнерства"

ТАШКЕНТ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении министра иностранных дел России Сергея Лаврова за заслуги в развитии двустороннего стратегического партнерства орденом "Дустлик" ("Дружба"). Об этом в субботу сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

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По данным пресс-службы, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил Сергею Лаврову поздравительное послание по случаю 70-летнего юбилея, который он отмечает в субботу.

"В послании глава МИД Узбекистана сообщает, что 20 марта 2020 года президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеев подписал указ "О награждении Сергея Викторовича Лаврова Орденом "Дустлик" за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение многоплановых двусторонних отношений во всех сферах, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лаврова в Узбекистане знают как "видного государственного и политического деятеля, опытного руководителя, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота России", который пользуется заслуженным уважением во всем мире.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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