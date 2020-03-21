7:0 в пользу Лаврова. Главный дипломат России отмечает юбилей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отмечает 70-летие. Про его достижения, эффективность на своем посту и авторитет среди мировых политиков знают все, кто хоть сколько-нибудь следит за происходящим на внешнеполитическом треке. Сам министр неоднократно говорил начинающим дипломатам: чтобы преуспеть в этой области, нужно всегда учиться новому и быть преданным своему делу и стране. С этим сложно спорить. Но есть и другие качества, которые делают уникальным человека, вот уже 16 лет возглавляющего российскую дипломатию. На днях в свет вышел фотоальбом "Лавров. Эмоции", в котором можно своими глазами увидеть не только карьерный путь министра, тесно переплетенный с ключевыми международными событиями XXI века, но и узнать о нем что-то личное. А ТАСС в день рождения министра расскажет о семи качествах Лаврова, которые вызывают у ценителей его дипломатического искусства наиболее яркие эмоции.

На эту тему Сергей Лавров: Россия сохраняет надежду на лучшее

Дипломатичный Далеко не каждый, кто избрал для себя данную профессию, может похвастаться природной, врожденной дипломатичностью. Лавров, безусловно, один из наиболее выдающихся дипломатов нашего времени. Уже сам факт его бессменного пребывания на посту главы российского внешнеполитического ведомства с 2004 года свидетельствует о том, насколько его способности отстаивать позицию России и договариваться с партнерами ценит руководство страны. Главу МИД РФ сравнивали с такими именитыми предшественниками, как Андрей Громыко, которого за принципиальные подходы зарубежная пресса называла "Мистер Нет", и Александр Горчаков, который добился пересмотра итогов поражения России в Крымской войне. В арсенале Лаврова десятки способов добиться своего. У него всегда есть ответ на любой антироссийский выпад. Однажды один из экс-госсекретарей США Рекс Тиллерсон заявил, что "для танго нужны двое", имея в виду необходимость взаимодействия между США и Россией, однако с Лавровым он "танцевать" не готов. Российский министр парировал иронично, но твердо: "Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать". В другой раз, комментируя угрозы изоляции России со стороны западных стран, он посоветовал зарубежным партнерам не опускать железный занавес, а то "ненароком могут себе что-нибудь прищемить". Лавров может быть жестким. Если Россия заявляет позицию, министр не отступит от нее ни на шаг. Никакого обсуждения принадлежности Крыма или южной части Курильских островов - это часть России; никакой веры устным заявлениям о "мирных намерениях" НАТО в Восточной Европе - нужны юридические обязательства; никаких голословных обвинений в адрес РФ - предъявите доказательства. Как бы ни пытались некоторые партнеры России добиться преимуществ за счет Москвы, всякий раз на их пути вставал непреклонный Лавров. Когда необходимо, министр может пойти на дипломатическую хитрость. Во время переговоров с другим госсекретарем США Джоном Керри в 2013 году в Женеве по сирийскому химическому оружию американцы затягивали объявление о договоренностях. Тогда Лавров просто пришел в зал для пресс-конференций и сел на стул рядом со своими журналистами и стал с ними говорить. Когда срочные сообщения стали появляться на лентах российских агентств, Керри ничего не оставалось, как присоединиться к брифингу. Смелый Лавров твердо отстаивает позиции России в мире. В графике его визитов - самые сложные и горячие геополитические точки. Лавров был в Сирии, Ираке, Афганистане, Венесуэле. В сентябре 2008 года сразу после окончания вооруженного конфликта министр посещал Абхазию и Южную Осетию. Не теряя дипломатического такта, но прямо обращая внимание на проблему, он не раз указывал на русофобию западных стран, особенно США, которые мешают выстраиванию нормального диалога. В частности, Лавров назвал хамской позицию Соединенных Штатов, желающих контролировать "полное уничтожение ракет и пусковых установок" в России. А Евросоюз, отмечал глава МИД РФ, продолжает играть в геополитику "с нами или против нас", что характеризует Брюссель как "ненадежного партнера". Тем не менее Лавров не устает повторять, что договариваться надо даже в самых сложных ситуациях. Международные отношения сильно изменились за последние 30 лет, многие правила и нормы в силу самых разных причин перестали действовать. В таких условиях смелость называть вещи своими именами и действовать, не упуская момента, стали отличительной чертой российского министра на фоне его коллег из других стран. Неутомимый

На эту тему Бессменный дипломат: Лавров остается на посту главы МИД

Лаврова также отличают работоспособность и выносливость. Не раз переговоры затягивались на много часов. Настоящие марафоны проходили во время встреч с Керри. Главы внешнеполитических ведомств могли начать встречу утром одного дня, а завершить под утро следующего, когда журналисты уже изнывали от усталости. Но даже в таких случаях министр не обделял прессу заявлениями об итогах. Настоящим испытанием и для коллег главы МИД, и для сотрудников СМИ бывают турне по дальним странам - в Латинской Америке, Азии или Африке, - когда Лавров за три-четыре дня может посетить пять-шесть государств. Спать зачастую приходится на борту самолета, иногда несколько ночей подряд, но на работе министра это никогда не сказывается. Внимательный Даже при таком интенсивном графике главному дипломату страны удается думать не только о себе, но и об окружающих. Журналисты мидовского пула точно знают, что министр всегда о них помнит, даже когда находится за столом переговоров. Именно поэтому Лавров может на ходу поменять рабочую программу и перенести итоговую пресс-конференцию на более ранний срок. Порой он даже позволяет себе покинуть форумы еще до их окончания, ведь в аэропорту его уже долго ждет борт с журналистами, которым предстоит очередной ночной перелет. Но если длительного ожидания никак не избежать, представители СМИ точно получат компенсацию. Возможно, это снова будет пицца и водка - набор, который Лавров однажды вручил журналистам в качестве "извинения" за ожидание финала многочасовых переговоров. Несколько лет назад интернет облетело короткое видео, на котором министр игриво машет и посылает воздушный поцелуй оставшемуся за кадром человеку. Этот галантный жест, как стало известно позднее, предназначался главе МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане. Но даже после раскрытия тайны ролик не утратил свою популярность. К слову, о галантности российского министра не понаслышке знают и все представительницы журналистского пула, сопровождающие Лаврова в его рабочих поездках. Они совсем не расстраиваются, когда их очередная загранкомандировка выпадает на 8 марта. Ведь в этот день министр иностранных дел лично вручает каждой из них букет цветов. Сильный Когда для многих отдых заключается в возможности отоспаться, а затем ничего не делать, главный дипломат страны свободное время отдает спорту и активному отдыху. Хотя бы раз в неделю министр играет в футбол, а драгоценные недели отпуска проводит либо в зимней Сибири, либо в горном Алтае, где вместе со своей командой занимается экстремальным рафтингом. По рассказам однокурсников, министр отдал предпочтение этим видам отдыха еще в студенческие годы. И до сих пор остается верен себе.