И.о. президента Абхазии поздравил Сергея Лаврова с юбилеем

СУХУМ, 21 марта. /ТАСС/. Исполняющий президента Абхазии Валерий Бганба поздравил Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с юбилеем, назвав его биографию "примером истинной верности идеалам служения Родине". Текст телеграммы размещен на сайте главы республики.

"Ваш жизненный путь - пример истиной верности идеалам служения Родине. Твердо отстаивая интересы своей страны, опираясь на главные принципы международного права, российская дипломатия, руководимая Вами, выступает за укрепление мира на земле, установление безопасности, развитие международных связей", - говорится в телеграмме.

В Абхазии, по словам Бганбы, высокого ценят личное участие и вклад Лаврова в отстаивание республикой ее интересов на международной арене. "Мы убеждены, что и в дальнейшем Вы останетесь надежным союзником позитивного сотрудничества наших стран", - подчеркнул и. о. президента. Он пожелал Лаврову "здоровья, мира, благополучия, всего самого прекрасного".