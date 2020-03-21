Эксперт: ответственный подход к карантину повлияет на сроки мер из-за коронавируса в РФ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Продолжительность распространения и активность коронавирусной инфекции в России зависит от того, насколько эффективно проводятся противоэпидемические мероприятия, и уже наметились предпосылки к тому, что вирус не будет распространяться активно, поскольку многие граждане выполняют рекомендации медицинских специалистов по гигиене и санитарии. Об этом сообщила порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

Однако пока число новых случаев заболевания в РФ прирастает, но, по словам Малинниковой, не так активно, как могло бы. По приблизительным прогнозам, коронавирусная инфекция может быть активна в европейской части земного шара еще около 100 дней, если делать прогноз по аналогии с тем, как вирус прошел в Китае.

"Здесь нужно понимать, что от того, насколько эффективно мы проведем противоэпидемические мероприятия, настолько активность вируса бнудет выражена. Сегодня, конечно, есть предпосылки к тому, что вирус так быстро не будет распространяться, потому что общество, наверное, услышало медицинское сообщество о том, что разобщение, гигиена рук, гигиена помещений, гигиена поверхностей все-таки позволят снять напряжение и активность вируса при передаче его от человека к человеку", - сказала она.

По состоянию на вечер пятницы, 20 марта, в РФ было зарегистрировано 253 случая заболевания, прирост за сутки (с 19 по 20 марта) составил 54 случая. Из всех заболевших 12 человек выздоровели и выписаны. "Еще раз повторю, по аналогии с КНР - это в среднем где-то 100 дней. Опять же - это приблизительно. Говорить, апрель это (время окончания активности коронавируса в РФ - прим. ТАСС) будет, май или июнь - нет никаких предпосылок так рассуждать. Это только может быть личное мнение", - сказала главный внештатный инфекционист Минздрава России.

Меры и цели

Роспотребнадзор разработал рекомендации и памятки для россиян о том, как необходимо себя вести, чтобы избежать инфицирования и снизить риск заражения пожилых людей. Основная рекомендация врачей - как можно чаще мыть руки, не трогать руками лицо, дезинфицировать мобильный телефон и поверхности, к которым приходится прикасаться часто. Рекомендуется также сократить социальные контакты, встречи, приветствовать друг друга без рукопожатий, объятий и поцелуев, по возможности общаться преимущественно по телефону и онлайн. Отдельные рекомендации разработаны для людей, которые приехали недавно из стран, где были зафиксированы вспышки заболевания, а также есть памятка для пожилых людей.

По словам Малинниковой, противоэпидемические мероприятия играют ключевую роль в том, чтобы предотвратить распространение вируса и обезопасить группы риска - без введенных ограничений вирус распространялся бы в популяции гораздо быстрее. "Наша сейчас задача - это предотвратить развитие тяжелых форм. Это самая главная наша задача. Потому что легкие формы и среднетяжелые формы - ОРВИ и ОРЗ - человек переболеет и останется активным и трудоспособным. Нам сейчас нужно защитить самую уязвимую группу - это люди пожилого возраста, люди с низким иммунитетом", - отметила инфекционист.

Она также подтвердила, что следующая цель после того как удастся снизить распространение вируса - сделать это этот вирус одним из вакциноуправляемых, как это произошло со многими другими известными вирусами. "Вирус скорее всего займет свое место в структуре других вирусов, которые у нас вызывают острые респираторно-вирусные инфекции, их более 200. Поэтому эти вирусы постоянно циркулируют, и, скорее всего, он тоже постоянно будет циркулировать в человеческой популяции. Я не думаю, что он будет настолько же опасен, как вирус гриппа, однако же, еще раз обращаю на это внимание, что, наверное, как и SARS, потому что это похожие вирусы, можно сказать, они двоюродные братья, он, конечно, опасен именно тем, что вызывает тяжелые пневмонии", - пояснила главный инфекционист РФ.