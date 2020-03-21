Везущие грузы в Калининград российские водители пройдут самоизоляцию между рейсами

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Работодателей обязали обеспечить самоизоляцию между рейсам водителей, везущих грузы в Калининград из-за пределов области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

Калининградская область окружена территориями Литвы и Польши. Движение легкового транспорта в область через их территории прекращено. До 00:00 23 марта россияне на машинах могут вернуться в Калининград через транзитный коридор на территории Литвы. Движение грузового транспорта через пункты пропуска на границах Калининградской области пока не ограничивалось, но приняты меры для предотвращения инфекции.

"Что касается российских водителей, работодатели обязаны обеспечить сотруднику условия для самоизоляции между рейсами, контролировать ее соблюдение. В случае невозможности обеспечить указанные условия, водитель помещается на изоляцию в течение 14 дней в домашних условиях или обсерваторе. В этот период он не может быть привлечен к работе. Наниматели должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и личной гигиены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Иностранным водителям, доставляющим грузы в Калининград вне зависимости от страны, откуда движется груз, предписывается максимально сократить контакты с российскими гражданами на пунктах пропуска через границы и оперативно после прибытия покинуть территорию региона.

На территории Калининградской области действуют восемь международных автомобильных пункта пропуска - по четыре через границы с Литвой и Польшей.

На 21 марта в области выявлено семь случаев заражения новым вирусом. Одна из заразившихся уже выписана из больницы. О двух новых подтвержденных случаях стало известно в субботу.