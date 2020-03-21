Первый случай коронавируса на Ставрополье выявлен у вернувшейся из Испании врача

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Первый в Ставропольском крае случай заражения коронавирусом выявлен у госпитализированной после поездки в Испанию врача. Об этом сообщил в субботу глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Первую в Ставропольском крае пациентку с подозрением на наличие коронавируса госпитализировали 19 марта. Женщина в марте ездила в Испанию. Пробы направили на подтверждение в научный центр "Вектор" в Новосибирск.

"Первый случай заражения коронавирусом в нашем крае подтвердился. Результаты повторного теста - положительные. Пациентка находится в краевой инфекционной больнице, в полностью изолированном боксе. Это исключает дальнейшее распространение инфекции. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние - удовлетворительное. Опасений за ее жизнь у медиков нет", - написал Владимиров.

Ранее глава региона сообщил, что специалисты определяют круг контактов госпитализированной пациентки. Тесты на коронавирус прошли более 1,2 тыс. человек, в 11 случаях предварительные тесты показали положительный результат, пробы направлены на дополнительное исследование. "Полный круг ее контактов продолжаем выявлять. Эти люди тоже будут обследованы и помещены на карантин", - добавил Владимиров.