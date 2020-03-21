Супруга экс-президента Финляндии Мартти Ахтисаари заразилась коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 21 марта. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено у супруги бывшего президента (1994-2000) Финляндии Мартти Ахтисаари Ээвы. Об этом сообщила в субботу канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

"У госпожи Ээвы Ахтисаари выявлено заражение коронавирусом. Она чувствует себя хорошо. Сам экс-президент Ахтисаари здоров, у него не обнаружено симптомов, вызываемых коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал MTV3, на концерте в честь 8 марта в Доме музыки в Хельсинки коронавирусом заразились несколько человек. Там присутствовала чета Ахтисаари, а также еще один экс-президент Финляндии Тарья Халонен (была президентом в 2000-2012 годах) с супругом и супруга покойного экс-президента Мауно Койвисто (был президентом в 1982-1994 годах) Теллерво. По информации президентской канцелярии, все они сообщили, что здоровы.

В субботу стало известно, что в Финляндии от коронавируса умер первый пациент - пожилой человек. Число случаев заражения коронавирусом в стране выросло в субботу на 71, до 521.

С 19 марта по 13 апреля страна закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В Финляндии закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.