{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Разработчик защиты от поражающих биоагентов летит в Италию в группе ведущих вирусологов

Около 100 вирусологов и эпидемиологов, которые направляются в Италию, имеют большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекций

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Большинство военных вирусологов и эпидемиологов, которых направляют для оказания помощи Италии, принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек Африканской чумы свиней, Сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин, в их числе специалист в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в воскресенье.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

Как подчеркнули в министерстве, большинство направляемых в Италию специалистов являются ведущими экспертами в своей области.

"В состав группы также входит подполковник Вячеслав Кулиш, который является специалистом в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. [Он] участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов. Эксперт в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также противоэпидемиологических мероприятий", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что около 100 вирусологов и эпидемиологов, которые направляются в Италию, имеют большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекций, ликвидации сложной эпидемиологической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора.

Мировой уровень российских экспертов

"Возглавляющий группу российских экспертов генерал-майор Сергей Кикоть является ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки", - отметили в военном ведомстве. По данным Минобороны, он выполнял задачи по организации работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек Сибирской язвенной болезни, ликвидации последствий паводков.

"Среди российских специалистов подполковник Геннадий Еремин - ведущий ученый научно-исследовательского центра, кандидат медицинских наук. Эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. Имеет опыт борьбы с такими опаснейшими заболеваниями, как Африканская чума свиней и ящур", - сообщили в министерстве.

Также участие в работе примет подполковник медицинской службы Александр Юманов, доцент Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, кандидат медицинских наук, который в 2019 году участвовал в учениях военно-медицинских служб государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров формата "СМОА плюс" MEDEX-2019 в Индии по вопросам противоэпидемического обеспечения в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях. "В составе группы российских военных специалистов участвовал в развертывании в Республике Гвинея мобильного госпиталя в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола", - отметили в ведомстве.

Также туда вошел ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов, кандидат медицинских наук. Автор более 70 научных работ, посвященных вопросам изучения эпидемиологии и профилактики актуальных инфекционных болезней. "Активно принимал личное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола", - пояснили в ведомстве.

"Российские специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами", - подчеркнули в Минобороны.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Патриарх Кирилл призвал верующих посильно помогать всем нуждающимся в условиях пандемии
Предстоятель РПЦ напомнил о соблюдении правил гигиены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС