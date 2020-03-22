Разработчик защиты от поражающих биоагентов летит в Италию в группе ведущих вирусологов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Большинство военных вирусологов и эпидемиологов, которых направляют для оказания помощи Италии, принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек Африканской чумы свиней, Сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин, в их числе специалист в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в воскресенье.

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Как подчеркнули в министерстве, большинство направляемых в Италию специалистов являются ведущими экспертами в своей области.

"В состав группы также входит подполковник Вячеслав Кулиш, который является специалистом в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. [Он] участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов. Эксперт в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также противоэпидемиологических мероприятий", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что около 100 вирусологов и эпидемиологов, которые направляются в Италию, имеют большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекций, ликвидации сложной эпидемиологической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора.

Мировой уровень российских экспертов

"Возглавляющий группу российских экспертов генерал-майор Сергей Кикоть является ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки", - отметили в военном ведомстве. По данным Минобороны, он выполнял задачи по организации работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек Сибирской язвенной болезни, ликвидации последствий паводков.

"Среди российских специалистов подполковник Геннадий Еремин - ведущий ученый научно-исследовательского центра, кандидат медицинских наук. Эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. Имеет опыт борьбы с такими опаснейшими заболеваниями, как Африканская чума свиней и ящур", - сообщили в министерстве.

Также участие в работе примет подполковник медицинской службы Александр Юманов, доцент Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, кандидат медицинских наук, который в 2019 году участвовал в учениях военно-медицинских служб государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров формата "СМОА плюс" MEDEX-2019 в Индии по вопросам противоэпидемического обеспечения в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях. "В составе группы российских военных специалистов участвовал в развертывании в Республике Гвинея мобильного госпиталя в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола", - отметили в ведомстве.

Также туда вошел ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов, кандидат медицинских наук. Автор более 70 научных работ, посвященных вопросам изучения эпидемиологии и профилактики актуальных инфекционных болезней. "Активно принимал личное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола", - пояснили в ведомстве.

"Российские специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами", - подчеркнули в Минобороны.