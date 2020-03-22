Число жертв коронавируса в Сербии увеличилось до двух

БЕЛГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Вторая жертва заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирована в Сербии, инфицировано всего 188 человек. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар.

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"В Сербии умер еще один человек. Это пожилая женщина 92 лет, которая была на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказал министр каналу TV Prva.

Двумя днями ранее в стране была зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом - умер 59-летний мужчина. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее президент страны Александар Вучич заявил о полном закрытии границ. В стране действует чрезвычайное положение сроком на 90 дней и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение.