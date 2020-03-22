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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 586

Восемь человек за тот же период умерли

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось на 586, восемь человек умерли, общее количество зараженных составило 3401 человек, из них 75 умерли. Об этом в субботу сообщило министерство здравоохранения королевства.

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"Число заразившихся по состоянию на 11:00 (13:00 мск) выросло до 3401 человека, за сутки выявлено 586 новых случаев, восемь человек умерли", - говорится в ежедневном бюллетене Минздрава. Отмечается, что количество летальных исходов стране достигло 75.

В воскресенье глава бельгийского Минздрава Мэгги Де Блок заявила, что "кризис в Бельгии может продлиться порядка восьми недель".

Правительство Бельгии ввело жесткий общенациональный карантин с 14 марта до 5 апреля. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сократились часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы. На транспорте и в магазинах введены нормы для обеспечения дистанции между людьми. На улицу разрешается выходить только в своем районе, любые поездки по стране запрещены, границы закрыты.

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БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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