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Распространение коронавируса нового типа

В Японии число умерших после заражения коронавирусом достигло 49

В основном умирают пожилые люди старше 70 лет

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Японии за последние сутки составило 37, а общее количество, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 1803. Такие данные приводит в воскресенье Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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Всего вирус выявлен в 39 из 47 префектур страны. Больше всего случаев (162) зарегистрировано в северной префектуре Хоккайдо. За ней следуют Айти (143) и Токио (138). Около 60 госпитализированных по всей стране находятся в тяжелом состоянии, почти 770 человек выздоровели.

Число летальных случаев в Японии среди пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на пять и достигло 49. В основном умирают пожилые люди старше 70 лет.

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ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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