Число случаев заражения новым коронавирусом в Словении превысило 400

ЛЮБЛЯНА, 22 марта. /ТАСС/. Число жителей Словении, инфицированных коронавирусом нового типа, возросло до 414, всего было проведено 13098 тестов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальной странице национального антикризисного штаба по борьбе с заболеванием в Twitter.

Ранее сообщалось о 383 заболевших на территории Словении. Первый случай заражения новым коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных во всех регионах страны растет ежедневно, 14 марта был зафиксирован первый летальный случай.

Словенские власти уже прекратили все регулярные железнодорожные и автобусные рейсы, связывающие территорию страны с Италией. С 11 марта пересечь словенско-итальянскую границу можно лишь через четыре погранперехода, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля. Кроме того, прервано авиасообщение с другими странами и закрыты все малые переходы через границы с Австрией, Венгрией и Хорватией.

С пятницы по всей Словении действует запрет на появление на улице без чрезвычайной надобности. К подобным случаям относятся необходимость присутствия на работе, поход в ближайший продуктовый магазин, а также посещение аптек или банков. Полностью прекращено движение общественного транспорта, закрыты все бары, рестораны и другие заведения.