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Распространение коронавируса нового типа

Собянин назвал домыслами слухи о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Информация о вводе войск в столицу ранее появилась в соцсетях
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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал дезинформацией распространяемые в соцсетях слухи о том, что в столицу якобы вводят войска для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сказал в документальном фильме "Коронавирус. Все, что нужно знать", вышедшем на Первом канале.

"Это просто домыслы или специально вброшенные фэйки. Вбрасывают фейк, что в Москву вводятся какие-то войска - полная чушь! Близко ничего нет. Просто это кадры, заснятые с каких-то военных парадов или еще чего", - сказал Собянин.

За последние сутки в Москве подтвердились еще 54 случая коронавирусной инфекции. Всего сейчас в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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