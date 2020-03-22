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Распространение коронавируса нового типа

В Нижегородской области открылись дистанционные консультационные центры

В регионе появились четыре таких центра

ТАСС, 22 марта. Дистанционные консультационные центры по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции начали работу в Нижегородской области на базе ведущих медицинских организаций Нижегородской области. Центры будут использовать возможности телемедицины для онлайн-консультаций, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

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"В Нижегородской области открыты четыре дистанционных консультативных центра по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19. Центры созданы на базе ведущих медицинских организаций Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Для взрослых центр открыт на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко, для детей - на базе Нижегородской областной детской клинической больницы, для беременных женщин - на базе городской клинической больницы №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода, также на базе Нижегородской инфекционной клинической больницы №2 открыт инфекционный региональный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии, уточнили в ведомстве.

По словам главы региона Глеба Никитина, с помощью технологий телемедицины центры смогут консультировать медиков из районов области. "Региональные центры в любое время будут готовы проконсультировать медиков в районах региона. Также через эти каналы наши врачи смогут проконсультироваться с коллегами из ведущих федеральных центров. Это позволит максимально быстро применять наиболее перспективные методы диагностики и лечения", - цитирует пресс-служба главу области.

Всего, по данным правительства региона, в Нижегородской области выявлено семь случаев заражения коронавирусом, одна пациентка выписана, шесть человек проходят лечение в инфекционной больнице №2 Нижнего Новгорода. Все пациенты в удовлетворительном состоянии.

Теги
РоссияНижегородская областьРаспространение коронавируса нового типа
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