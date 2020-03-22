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Распространение коронавируса нового типа

Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

Он чувствует себя хорошо и находится на карантине

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.

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"У сенатора Рэнда Пола выявлен коронавирус. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине, - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье на странице законодателя в Twitter. - Каких-либо симптомов не было, тест был сделан в качестве меры предосторожности по причине частых поездок и мероприятий сенатора. Он не в курсе каких-либо контактов с зараженными людьми".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 340 человек.

Почти половина всех случаев заражения в США - более 12 тыс. - приходятся на штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. Далее идут штаты Вашингтон и Калифорния. В них зарегистрированы соответственно почти 1,8 тыс. и около 1,5 тыс. случаев.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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