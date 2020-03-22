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Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 16 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 16 тысяч - власти.

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Распространение коронавируса нового типа
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