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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 1 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 1 тыс. человек - Минздрав.

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Теги
ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1071
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