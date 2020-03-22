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Распространение коронавируса нового типа

В Сирии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Сирии - САНА.

Теги
СирияРаспространение коронавируса нового типа
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В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1071
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