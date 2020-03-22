Во Франции начались клинические испытания способов лечения COVID-19

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Первые клинические испытания четырех способов лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в рамках общеевропейского проекта начались во Франции. Об этом сообщает в воскресенье вечером Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm).

"Клиническое исследование под названием Discovery, координируемое Inserm и консорциумом Reacting началось на этих выходных во Франции, - говорится в коммюнике. - Оно будет включать по меньшей мере 800 пациентов, у которых в тяжелой форме протекает вызываемая коронавирусом болезнь COVID-19".

Кроме Франции в проекте принимают участие Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, ФРГ и Испания. В общей сложности ученые должны проанализировать данные 3,2 тыс. пациентов. Среди французских медучреждений в эксперименте участвуют парижская клиника Биша, а также больницы Лилля, Нанта, Страсбурга и Лиона, однако этот список может быть расширен.

"Цель заключается в том, чтобы протестировать эффективность и безопасность четырех экспериментальных стратегий лечения, которые могут помочь победить COVID-19 в свете актуальных научных данных, - поясняют в институте. - Мы хотим проверить различные терапевтические варианты в течение ограниченного промежутка времени. Анализ эффективности лечения будет проведен в течение 15 дней после включения в программу каждого из пациентов".

Согласно заявлению института, эти исследования должны дополнить данные, которые будут собраны в ходе других международных клинических испытаний под кодовым названием Solidarity. Они пройдут под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).