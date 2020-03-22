Песков заявил, что переход Путина на удаленку пока не планируется

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Переход президента РФ Владимира Путина на удаленный режим работы из-за ситуации с распространением коронавируса пока не планируется. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никакой удаленки у президента не планируется. По крайней мере пока. Рабочий график продолжается", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.