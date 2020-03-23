{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Мадуро заявил, что 77 человек в Венесуэле заражены коронавирусом

С помощью введения общенационального карантина удалось снизить скорость распространения вируса на 3%, считает венесуэльский лидер

КАРАКАС, 23 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 77. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время выступления в Каракасе, его выступление транслировалось по государственному телевидению.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Должен вам сообщить, что в Венесуэле 77 человек заражены коронавирусом", - сказал он.

Мадуро добавил, что с помощью введения общенационального карантина удалось снизить скорость распространения вируса на 3%. "Иначе к сегодняшнему дню у нас было бы 2,1 тыс. случаев заражения, а через пять суток мы достигли бы 6 тыс. или больше", - отметил он.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории Боливарианской Республики.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Более 292 тыс. человек в мире заразились коронавирусом
В ВОЗ заявили, что свыше 12 тыс. умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС