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Распространение коронавируса нового типа

ДВФУ полностью перешел на дистанционное обучение

Доступ к информационно-образовательным ресурсам вуза в удаленном режиме получили 20 тыс. студентов

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Крупнейший вуз Дальнего Востока, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), с понедельника полностью перешел на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

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Из-за продления ограничительных мер российскими властями ранее в вуз после каникул не вернулись более 700 из 1,5 тыс. китайских студентов. Тем из них, кто учится на выпускном курсе, предложена возможность подготовить дипломные работы удаленно. С 18 по 21 марта для всех студентов были объявлены каникулы, это позволило подготовиться к переходу на электронный формат обучения.

"С 23 марта образовательная деятельность в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) по программам всех уровней подготовки полностью переведена в электронную среду. Доступ к информационно-образовательным сервисам получили 20 тыс. студентов и 2,5 тыс. преподавателей. Электронные сервисы для организации учебного процесса доступны в личном кабинете портала ДВФУ "Мой универ". Ссылки для перехода на образовательную платформу были заранее опубликованы в расписании учебных занятий для каждой дисциплины", - сообщила пресс-служба.

На сайте вуза запущен раздел, где размещены учебно-методические материалы, видео- и текстовые инструкции по использованию сервисов. С настройкой и использованием онлайн-среды также помогают волонтеры из числа студентов, действует горячая линия.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

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РоссияПриморский крайДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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