Медведев поручил "Единой России" разработать меры поддержки врачей в условиях пандемии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" готовит предложения по поддержке врачей, которые работают сверхурочно в условиях распространения нового коронавируса. Соответствующее поручение дал председатель партии Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" разрабатывает предложения по дополнительной поддержке работников здравоохранения, работающих сверхурочно в условиях пандемии коронавируса, в том числе с пациентами, у которых он был подтвержден", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте партии.

Как уточнили в пресс-службе, одна из инициатив касается обеспечения врачей медицинскими средствами защиты (масками и антисептиками), на которые увеличен спрос в больницах.

"Также партийцы предложат помощь и семьям медиков, работающих сверхурочно. Волонтеры "Единой России" будут готовы оказывать помощь на дому, доставлять продукты и товары первой необходимости, предоставлять транспортные услуги и другую поддержку, которая может потребоваться родным медработников", - говорится в сообщении.

16 марта на заседании бюро высшего совета "Единой России" Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах. 18 марта секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии заявил, что волонтеры "Единой России" при необходимости окажут посильную помощь медперсоналу в больницах.