Эксперт заявил, что мужчины больше подвержены коронавирусу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Данные по количеству заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, свидетельствуют о том, что мужчины болеют в два раза чаще, чем женщины, сообщил в понедельник заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Если посмотреть на структуру, кто болеет коронавирусной инфекцией новой, это чаще мужчины, чем женщины. Почти в два раза", - сказал он в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. При этом нельзя однозначно сказать, с чем это связанно. По словам Брико, это может быть связанно с тем, что организм мужчины лучше реагирует на возбудителя. "Возможно, это особенность иммунного ответа, особенность вообще резистентности мужчин и женщин", - добавил он.

Эксперт также отметил, что не владеет информацией о влиянии группы крови человека на предрасположенность к инфекции, однако "есть какие-то факторы генетические, которые определяют предрасположенность и особенность течения этой инфекции".

Он также сообщил, что летальность от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, составляет порядка 4,3%. "Пандемия - это когда эпидемия захватывает почти все страны мира. На сегодняшний день это 171 страна, погибли 14706 человек и [зафиксировано] почти 340 тыс. случаев заболеваний. Летальность, если посчитать, [составляет] 4,3%. В среднем, это немного выше, чем принято для этой инфекции", - сказал он.

При этом, по его словам, данная цифра может быть не окончательной, так как скорее всего не все случаи смерти от инфекции подсчитаны. "Далеко не все попали [в список летальности], например, [есть] легкие и стертые формы. Если их расширить, летальность будет иной. Было бы большее число заболевших и меньше процент летальности", - пояснил он.